Лавров прибыл в Тегеран для участия в формате "3+3" по Закавказью

По сведениям агентства IRNA, главы внешнеполитических ведомств намерены обсудить, в частности, вопросы регионального сотрудничества в сфере безопасности

ТЕГЕРАН, 23 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран для участия в министерской встрече консультативной региональной платформы "3+3" по Южному Кавказу, передает корреспондент ТАСС.

Участие главы дипведомства в консультациях накануне подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По данным иранского государственного агентства IRNA, главы внешнеполитических ведомств намерены обсудить последние события на Южном Кавказе, а также вопросы регионального сотрудничества в сфере безопасности. Основным пунктом повестки агентство называет мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу выступили в конце 2020 года лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, позднее он получил название "3+3". Россия и Иран приветствовали эту идею, Армения также присоединилась к участию в формате. Грузия заявила, что не планирует участвовать в инициативе. 10 декабря 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы на уровне заместителей министров иностранных дел пяти стран. Грузия воздержалась от встречи в 2021 году и от заседания на уровне глав МИД 23 октября 2023 года.