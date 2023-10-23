Слуцкий не считает откровением данные WP об убийстве Дугиной

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, публикация газеты лишь подтверждает, что кровь жертв терактов есть "и на руках западных хозяев" президента Украины Владимира Зеленского

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Публикация газеты The Washington Post (WP) о том, что за убийством Дарьи Дугиной стоят не только исполнители из СБУ, но и их инструкторы из ЦРУ США, не является откровением и лишь подтверждает, что кровь жертв терактов есть "и на руках западных хозяев" президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Парламентарий отметил, что американские издания продолжают серию разоблачений преступной деятельности властей США по спонсированию украинских террористов.

"Последняя публикация газеты The Washington Post прямо говорит, что за убийством Дарьи Дугиной стоят не только мерзавцы из СБУ, но и их непосредственные инструкторы из ЦРУ. Для нас это, собственно, не откровение. Всегда говорил, что кровь жертв терактов на руках не только их непосредственных исполнителей, но и на руках западных хозяев Зеленского", - сказал парламентарий.

"Какие выводы: Украина - террористическое государство, США - государство-спонсор терроризма, против России развязана террористическая война с украинского плацдарма со ставкой командования в Вашингтоне. В таких условиях всем нам надо быть бдительными, меры безопасности должны быть усилены многократно", - заключил глава думского комитета.

Ранее WP сообщила, что несколько резонансных терактов против России осуществили сотрудники Службы безопасности Украины, а в подготовке участвовало Центральное разведывательное управление США. По словам источников издания из числа бывших и действующих представителей властей США и Украины, теракт против Дугиной в августе 2022 года стал частью "бушующей теневой войны", в ходе которой СБУ "дважды бомбили мост" через Керченский пролив, "направляли дроны на крышу Кремля" и "пробивали дыры в корпусах российских судов" в Черном море.