Эксперт: СВО - миссия по освобождению Евразии от Запада

Руководитель Клуба друзей Крыма в Японии Мицухиро Кимура также отметил, что "НАТО во главе с Соединенными Штатами ведет политическую и экономическую и информационную войну с целью демонтажа России"

ТАСС, 23 октября. Специальная военная операция России на Украине является миссией по защите национального суверенитета и освобождению Евразии от ига западных держав. Об этом заявил руководитель Клуба друзей Крыма в Японии Мицухиро Кимура на сессии Ялтинского международного форума.

"Военные действия России - это действительно защита национального суверенитета и освобождение Евразии от ига западных держав. Я еще раз хотел бы выразить свое искреннее уважение всем российским людям, которые рискуют своей жизнью ради этой важной миссии", - сказал он.

При этом Кимура подчеркнул, что СВО является результатом нежелания нацистского режима Украины поддерживать международный мир. "Украина отвергает договоренности, достигнутые в Минске. Мы же признаем, что СВО - необходимая военная мера, направленная на защиту людей от провокаций против России. Это мера против планировавшихся Украиной массовых убийств людей в регионах Крыма и Донбасса", - добавил он.

По словам руководителя Клуба, "НАТО во главе с Соединенными Штатами ведет политическую и экономическую и информационную войну с целью демонтажа России".

Ялтинский международный форум проходит 23 и 24 октября в Москве. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.