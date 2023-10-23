Путин в беседе с лидером Бразилии подтвердил готовность РФ к диалогу по Украине

Президенты России и Бразилии также высказали стремление и далее тесно взаимодействовать в рамках БРИКС и Группы двадцати

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в беседе с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой подтвердил готовность Москвы к диалогу по Украине, указав при этом на деструктивную линию Киева и Запада. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.

"В ходе обмена мнениями по украинской тематике Владимир Путин изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его западных покровителей, вновь подтвердил открытость России к диалогу - при выполнении киевскими властями известных российских условий и учете новых реалий. Президент Бразилии в свою очередь высказался за поиск путей урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении.

Путин обсудил с Лулой да Силвой обострение палестино-израильского конфликта. "Обстоятельно обсуждена резко обострившаяся ситуация в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы президентами была "выражена серьезная обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения, подчеркнута принципиальная важность скорейшего прекращения огня, эвакуации из сектора Газа иностранных граждан, обеспечения беспрепятственного доступа в анклав гуманитарной помощи".

Путин и Лула да Силва высказали стремление и далее тесно взаимодействовать в рамках БРИКС и Группы двадцати.

"С обеих сторон проявлено стремление и далее тесно взаимодействовать в рамках БРИКС и Группы двадцати, где соответственно Россия и Бразилия председательствуют в следующем году, а также развивать взаимовыгодное сотрудничество двух стран по самым различным направлениям", - говорится в сообщении пресс-службы. Стороны также условились о продолжении контактов.