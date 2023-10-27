Путин сообщил, что в Россию с территории Украины нелегально попадает оружие

Президент также предложил Совбезу в целом обсудить вопрос, касающийся оборота оружия на территории РФ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Оружие нелегально поставляется в Россию с Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом (СБ).

"Нужно подумать о том, как попадают на территорию РФ оружие, боеприпасы незаконным образом. Кстати говоря, в том числе и с территории Украины. Не в войска наши, но на территорию России все-таки такое оружие с территории Украины попадает", - сказал глава государства.

В связи с этим, указал Путин, "нужно посмотреть все эти каналы, посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля, посмотреть, что нужно сделать дополнительно для укрепления нормативно-правовой базы".

Президент предложил Совбезу в целом обсудить вопрос, касающийся оборота оружия на территории РФ. "Этот вопрос всегда важен, сейчас не буду вдаваться в детали и подробности, но сегодня - особенно [важен], имея в виду те условия, в которых мы живем, в которых страна живет", - пояснил он.

"В общем, здесь большой комплекс вопросов. У нас сегодня два докладчика - [руководитель Росгвардии] Золотов Виктор Васильевич и [глава МВД] Колокольцев Владимир Александрович. Я попрошу коллег доложить поподробнее, но и всех остальных прошу включиться в обсуждение проекта решения нашего сегодняшнего оперативного совещания", - заключил Путин.

В совещании также приняли участие спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.-