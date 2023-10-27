27 октября, 11:33,
обновлено 27 октября, 12:02

В Совбезе РФ считают нынешнюю ситуацию в мире чрезвычайно опасной

Деструктивную роль играют западные государства, заявили в ведомстве

МИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Мир сейчас находится в очень опасной ситуации - во многом это связано с деструктивными действиями западных стран, заявил замсекретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

"Расцениваем ситуацию в мире как чрезвычайно опасную. Деструктивную роль играют западные государства, в первую очередь США и подконтрольный им Североатлантический альянс", - сказал он, выступая на международной конференции "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире". Текст выступления распространила пресс-служба аппарата СБ РФ.

Шевцов обратил внимание, что решение США, ЕС и НАТО "поддержать преступный киевский режим и нанести России поражение на поле боя" поставило точку в многолетних дискуссиях о выстраивании архитектуры европейской безопасности. "Еще до начала СВО западными хозяевами украинской верхушки были отброшены российские предложения о гарантиях безопасности", - констатировал замсекретаря Совбеза РФ.

По оценке Шевцова, сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений, что тектонические изменения в системе международных отношений, переход к модели многополярного мироустройства носят бесповоротный характер.

"Эта объективная тенденция вызывает категорическое неприятие у западного меньшинства, которое в попытке сохранить мировое господство не гнушается никакими средствами: от односторонних санкций до ведения гибридных войн. Ярким примером целей такой гибридной агрессии Запада являются Россия и Беларусь", - указал он. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация