В России заявили, что климатическая доктрина РФ обозначила учет рисков от мер других стран

Специальный представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев отметил, что в обновленной доктрине отражены изменения, произошедшие в международной и национальной климатической политике за последние годы

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Новая Климатическая доктрина России обозначила необходимость учитывать экономические риски от климатических мер других стран. Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Среди наиболее важных изменений можно выделить появление ключевой долгосрочной цели по достижению углеродной нейтральности не позднее 2060 года, закрепление принципов технологической нейтральности и недопустимости необоснованных климатических мер, затрагивающих торговлю. Теперь также четко обозначена необходимость учитывать экономические риски от климатических мер других стран и репутационные риски от непринятия достаточных мер по борьбе с изменением климата самой Россией. Больший акцент сделан на поглощение парниковых газов экосистемами и на адаптацию к наблюдаемому и ожидаемому изменению климата", - сказал Эдельгериев.

По его словам, в обновленной Климатической доктрине отражены изменения, произошедшие в международной и национальной климатической политике за последние годы. Прошлая версия доктрины была принята 17 декабря 2009 года, за день до завершения провальной Копенгагенской конференции ООН по изменению климата. С тех пор международное сотрудничество в этой области преобразилось. За Копенгагеном последовали более успешные конференции, и кульминацией переговорного процесса тех лет стало Парижское соглашение 2015 года. За этим последовала кропотливая выработка детальных правил его осуществления, которая отчасти ведется до сих пор.

Далее особо отметился 2021 год: сначала принятием первого полноценного законодательного акта в области изменения климата (федерального закона "Об ограничении выбросов парниковых газов"), затем обнародованием проекта механизма пограничной углеродной корректировки Европейского союза, утверждением стратегии социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Разумеется, этот список значимых событий можно расширить, но сейчас важно одно: каждое из них так или иначе оставило отпечаток на обновленной Климатической доктрине, считает эксперт.

"И все же костяк документа остался неизменным. Ключевая мысль по-прежнему состоит в том, что мы признаем преимущественно антропогенный характер нынешнего изменения климата и выступаем за глобальный подход к решению этой проблемы. Обновление Климатической доктрины - проявление общей тенденции на развитие нашей политики в этой области. Думаю, до конца года успеем принять еще ряд важных документов", - отметил спецпредставитель.