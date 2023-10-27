Бондарев считает, что покушение на Царева совершили по указанию СБУ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности добавил, что экс-депутату Верховной рады неоднократно поступали угрозы с украинской стороны

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева было совершено по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Покушение на Олега Царева, являвшегося депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 годы, это безусловно террористическое нападение на общественного и политического деятеля. В Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Цареву неоднократно поступали угрозы с украинской стороны. "С 2015 года Царев проживал в российском Крыму, а украинская Генеральная прокуратура возбудила против него несколько уголовных дел, в том числе за призывы к ликвидации украинской государственности", - отметил Бондарев.

"После начала СВО (которую приветствовал и поддерживал Олег Анатольевич) украинская сторона стала прорабатывать план его устранения, в итоге - нанятый киллер и выстрелы из оружия в Царева", - подчеркнул сенатор.

Ранее стало известно, что в ночь на 27 октября в Ялте совершено покушение на российского общественно-политического деятеля Олега Царева. По факту покушения ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Как сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова, Царев находится в реанимации.