27 октября, 17:41,
обновлено 27 октября, 18:17

Грушко: российское военное планирование учитывало возможное вступление Швеции в НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам замглавы МИД РФ, для альянса это важный вопрос с точки зрения устранения "географической лагуны в системе обороны"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российское военное планирование учитывало возможное вступление Швеции в Североатлантический альянс. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя по просьбе ТАСС процесс ратификации парламентом Турции членства этой страны в НАТО.

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"Для НАТО это очень важно, чтобы устранить географические лагуны в натовской системе обороны, - указал замминистра. - В нашем военном планировании мы, разумеется, исходили из того, что Швеция станет членом альянса и будет полностью интегрирована в его военное планирование и в целом".

Он подчеркнул , что "такая вещь была абсолютно ожидаемой". "Не буду комментировать внутренние перипетии в рамках НАТО и отношения между союзниками. Но мы, конечно, исходили из того, что Швеция рано или поздно присоединиться к альянсу", - добавил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес на рассмотрение в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО. Согласно процедуре, документ изначально будет рассмотрен в комиссии по международным делам. В случае его одобрения протокол поступит на голосование парламента в полном составе. Во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все свои обязательства перед Турцией и теперь готова стать членом альянса. 

Теги:
ШвецияРоссияГрушко, Александр Викторович
© Информационное агентство ТАСС
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