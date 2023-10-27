И.о. постпреда РФ при ЕС отметил влияние США на Евросоюз в палестино-израильском конфликте

По словам Кирилла Логвинова, "именно по этой причине такую сильную произраильскую позицию заняла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Огромное влияние Вашингтона на страны Европы чувствуется в ее позиции по палестино-израильскому конфликту. Такое мнение высказал и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов в эфире телеканала "Россия-24".

"С первых дней [конфликта] чувствовалось огромное влияние Вашингтона [на Европу], именно по этой причине такую сильную произраильскую позицию заняла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен", - сказал он.

Логвинов добавил, что позиция главы Еврокомисии вызвала нарекание не только со стороны стан членов, но среди сотрудников евроинститутов. По словам постпреда, 800 человек подписали критическое открытое письмо на ее имя. "Представитель Еврокомиссии по большому счету не вправе представлять во вне общую внешнюю политику стран-членов, потому что внешняя политика - это полномочия самих стран. Если надо прийти к консенсусу по какому-то вопросу, для этого, соответственно, существует совет ЕС", - объяснил он.