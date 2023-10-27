В МИД РФ заявили, что Западу не удалось создать режим изоляции России в СПЧ ООН

В ведомстве отметили, что менее половины государств-членов поддержали антироссийскую резолюцию

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Запад не смог создать для России режим изоляции в Совете ООН по правам человека (СПЧ ООН), что менее половины государств-членов поддержали антироссийскую резолюцию. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам 54-й сессии СПЧ ООН, которая состоялась 11 сентября - 13 октября в Женеве.

"По итогам работы сессии были приняты 36 резолюций, в том числе "Положение в области прав человека в Российской Федерации", которая продлила еще на один год срок полномочий соответствующего странового специального докладчика СПЧ. Эта антироссийская политически мотивированная инициатива была вновь внесена на рассмотрение совета Евросоюзом в целях усиления развязанной коллективным Западом кампании против нашей страны за проведение независимой внешней и внутренней политики", - указали в дипведомстве.

"Вместе с тем в поддержку данной антироссийской резолюции выступили менее половины государств - членов совета: за указанный документ проголосовали лишь 18 делегаций (против - 7,воздержались - 22). Такой результат является свидетельством того, что странам западного лагеря, несмотря на все их усилия, не удалось создать режим изоляции для России на международной арене, включая правозащитные органы ООН", - добавили в министерстве.

Вместе с тем, как указали в МИД РФ, продление срока полномочий спецдокладчика СПЧ никак не повлияло на принятое ранее Россией решение относительно непризнания данного мандата и отказа от любых форм взаимодействия с этим механизмом совета.

Кроме того, российская делегация в качестве приоритетной задачи доводила до сведения совета и международного сообщества информацию о неблагополучной ситуации в области прав человека в странах коллективного Запада и их союзников, включая Украину. "Российская Федерация, принимавшая участие в сессии в статусе наблюдателя, продолжила вносить активный и деятельный вклад в работу в СПЧ, направленный на преодоление конфронтации и продвижение объединительной повестки дня в совете. При этом мы последовательно отстаивали принципы сотрудничества и налаживания конструктивного взаимоуважительного диалога государств в совете в интересах поиска оптимального решения актуальных правозащитных проблем", - подчеркнули в МИД РФ.