Гаврилов считает, что говорить о перенаправлении США помощи для Украины Израилю рано

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями отметил, что финансирование Киева будет постепенно урезаться

ВЕНА, 27 октября. /ТАСС/. Говорить об официальном решении США перенаправить Израилю предназначавшуюся для Украины помощь на фоне расширения операции в секторе Газа на данный момент сложно. Такое мнение выразил в комментарии ТАСС руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Ранее Израиль объявил, что "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. "Пока сложно сказать, принято ли в Вашингтоне официальное решение о постепенной передаче Израилю помощи, которая изначально предназначалась для киевского режима. Многое определит и то, по какому пути американцы пойдут с законопроектом по оказанию помощи Израилю и Украине. Сейчас в Вашингтоне все громче звучат голоса тех, кто вообще хочет "перекрыть кран" для Киева. По всей видимости, этот процесс пошел", - сказал дипломат.

По его мнению, финансирование Украины будет постепенно урезаться. "Запад устал от киевских попрошаек, которые не оправдали их колоссальных военно-финансовых вливаний", - считает Гаврилов. По его словам, даже новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон "первым своим делом назвал помощь Тель-Авиву". "Поэтому для западников сейчас предоставляется реальная и вполне легальная возможность отодвинуть своих подопечных на задний план", - добавил дипломат.

Ранее Гаврилов в интервью "Известиям" допустил отправку Западом Израилю части предназначавшейся Украине помощи. Он отметил, что речь может идти о танках Abrams и истребителях F-16.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.