Постпредство РФ при ООН заявило о выходе на черный рынок 15-20% поставляемого Киеву оружия

По словам российского представительства, многочисленные свидетельства продажи этих вооружений регулярно публикуют различные СМИ

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Около 20% поставляемого Киеву Западом оружия уходит на черный рынок. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседание СБ ООН по Украине.

"В последнее время появились данные о том, что от 15% до 20% всей получаемой Киевом продукции военного назначения в первые же две недели уходит на серые и черные рынки", - сказал он. Полянский уточнил, что часть поставляемого Киеву оружия появляется "в даркнете, поэтому, считай, в открытом доступе". Кроме того, продолжил дипломат, многочисленные свидетельства продажи этого оружия регулярно публикуют различные СМИ.

Полянский указал, что из Украины это оружие вывозится с помощью "посреднических структур, в том числе из Европы", через Молдавию и Балканы, а далее оно поступает "основным потребителям - террористическим и антиправительственным группировкам на Ближнем Востоке, в Центральной Африке и других регионах мира". Помимо этого, продолжил заместитель постпреда, есть многочисленные свидетельства "распродажи гуманитарной помощи" украинскими чиновниками. "Коррупция проела все украинское общество, местные СМИ пишут об этом в открытую, публикуя все новые и новые примеры. Не замечают этого или не хотят замечать только западные кураторы Киева, и делают они это по вполне понятным причинам: коррупция ведь вещь заразная, и требуется участие обеих сторон, поэтому не удивлюсь, если весьма скоро на свет выйдут свидетельства прямого вовлечения западных чиновников и политиков в коррупционные схемы с украинским оружием и гуманитарной помощью", - сказал Полянский.

Кроме того, постпред РФ указал, что США прямо пытаются заработать на конфликте на Украине, так как производители вооружений подняли для Киева цены. "Так, на прошлой неделе в Пентагоне и НАТО заявили, что производители оружия подняли цены на самые ходовые сейчас для Киева артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм с €2 тыс. до €8 тыс. за штуку. Доход американских оружейников, таким образом, вырос на 450%, - сказал он. - Получается, что один выстрел Украине сейчас обходится в такую же сумму, сколько в месяц, согласно официальной статистике, в среднем получают 20 украинцев". "Как всегда с Вашингтоном: кому война, а кому мать родна", - отметил дипломат.