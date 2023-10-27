Постпредство РФ при ООН считает, что США дали Украине "лицензию на убийство"

В российском представительстве отметили, что Вашингтон также научил Киев ей пользоваться

ООН, 27 октября. /ТАСС/. США не только дали украинскому режиму "лицензию на убийство", но и научили ей пользоваться. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном обсуждению ситуации на Украине.

"Очевидно, что американские кураторы не просто выдали своим подопечным <...> лицензию на убийство, но и научили ей пользоваться", - сказал Полянский.

Он пояснил, что Вашингтон кропотливо реализовывал на Украине проект "Анти-Россия". "Сегодня также выясняется, что он [Вашингтон] напрямую помогал им [украинцам] заниматься преступной деятельностью. Похоже, что маски сброшены. Речь идет о прямом содействии украинцам в совершении терактов на территории нашей страны", - отметил дипломат.

"Вашингтон и Лондон прямо были вовлечены в обстрел Крымского моста, в результате которого погибли семь человек. Они же помогали режиму [президента Украины Владимира] Зеленского совершить атаки с использованием беспилотоников на российские города <...>. Возможности у украинских спецслужб совершить все эти деяния появились в результате тесного сотрудничества с американским ЦРУ и британским MI6", - заключил дипломат.