Постпредство РФ при ООН: США сознательно берут курс на эскалацию конфликта на Украине

Первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский отметил, что киевский режим для Вашингтона является лишь инструментом ослабления российской стороны

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов сознательно взяла курс на эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине.

По его словам, "Вашингтон сознательно берет курс на эскалацию конфликта [на Украине] и повышение ставок". "Мы уже неоднократно говорили, что мир на Украине американцам и их союзникам не нужен. Киевский режим для них - лишь инструмент ослабления России", - подчеркнул дипломат. Он напомнил слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, который заявил, что власти в Киеве не согласились на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года по той причине, что им этого не позволил Вашингтон. В свою очередь, продолжил Полянский, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет подчеркнул, что США, Германия и Франция несут ответственность за срыв переговорного процесса по Украине.

"Войны традиционно представляли для США "разумную инвестицию", как сказал президент [США Джо] Байден, так как эти войны проходили не на американской территории и позволяли укреплять [их] экономическую мощь, а чужие издержки, прежде всего человеческие и гуманитарные, американцев никогда не волновали", - отметил заместитель постоянного представителя РФ при ООН.