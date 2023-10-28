Постпредство РФ заявило о наличии у России средств для защиты от дальнобойного оружия

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что сам факт поставок таких вооружений Западом "лишний раз говорит о том, что США и их союзники готовы продолжать подпитывать киевский режим в его готовности воевать "до последнего украинца"

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Россия обладает всеми средствами, чтобы защитить свою территорию от дальнобойного оружия, переданного украинцам США. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине.

"Россия обладает всеми необходимыми средствами для того, чтобы дать достойный отпор и обеспечить защиту своей территории от дальнобойного оружия", - отметил дипломат.

По словам Полянского, сам факт поставок таких вооружений Западом "лишний раз говорит о том, что США и их союзники готовы продолжать подпитывать киевский режим в его готовности воевать "до последнего украинца".

С начала специальной военной операции западные союзники многократно нарастили поставки вооружений Украине. При этом Киев постоянно просит у партнеров более современные образцы, американские истребители и дальнобойные ракеты. Одной из резонансных поставок стала передача Вашингтоном тактических ракет ATACMS, которая была реализована тайно.

17 октября Вооруженные силы Украины впервые использовали против РФ эти ракеты, снабженные кассетной боевой частью. Их применение подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Затем Белый дом сообщил, что администрация США передала Киеву такие ракеты с дальностью полета 165 км. При этом в Пентагоне отказались обнародовать информацию о количестве отправленных Киеву ракет, а также отметили, что "продолжат консультироваться с Украиной, а также союзниками и партнерами" по вопросу о возможности дальнейших поставок.

Президент России Владимир Путин отметил, что поставки США ракет ATACMS Украине наносят вред и создают дополнительную угрозу, но РФ сможет отражать такие атаки. Он также подчеркнул, что это никак не изменит ситуацию в зоне боевых действий, но США таким образом продлевают агонию украинского режима. В свою очередь в МИД РФ отметили, что тайная передача Киеву этих ракет лишь подтверждает стремление США к дальнейшей эскалации конфликта на Украине, а также демонстрирует упорное нежелание Вашингтона и управляемого им Киева искать политико-дипломатическое решение кризиса.