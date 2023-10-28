Посольство РФ заявило, что США вбрасывают чудовищные фейки для оправдания провала ВСУ

Российские дипломаты отметили, что "создателем такого запредельного вранья может быть лишь человек с воспаленным сознанием"

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов вбрасывает "совершенно чудовищные фейки", чтобы найти оправдание Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые провалили контрнаступление. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии в связи с утверждениями координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который полагает, что российские военные "казнят" солдат, отказывающихся выполнять приказы.

"Администрация [США] применяет свой излюбленный инструментарий - вбрасывает в медийное пространство совершенно чудовищные фейки. Создателем такого запредельного вранья может быть лишь человек с воспаленным сознанием. И все это лишь для того, чтобы найти оправдание своим подопечным (ВСУ - прим. ТАСС), провалившим столь разрекламированное контрнаступление", - отметили российские дипломаты.

Они подчеркнули, что "это гадкое, до предела циничное, ничем не обоснованное заявление". "Снова ссылки на какие-то мистические источники информации. Никаких конкретных примеров или документальных подтверждений", - добавили в дипмиссии.

"Ответственно заявляем: все инсинуации относительно упомянутого в речи представителя Белого дома - ложь. На поле боя наши военнослужащие действуют мужественно, профессионально, героически. Защищают родную землю, - заключили в посольстве. - Видимо, такие понятия местным провластным мифотворцам не знакомы. Но, как говорится, не надо судить по себе".