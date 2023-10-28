Небензя заявил, что в Генассамблее ООН возобладал здравый смысл

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций отметил, что резолюция, которую приняли, - меньшее из того, что можно сделать для мирных жителей сектора Газа и Израиля

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Здравый смысл, справедливость и гуманизм возобладали в Генассамблее ООН. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя после принятия ближневосточной резолюции.

"Это не победа какой-то национальной позиции, это победа здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма", - отметил дипломат.

"Данная резолюция - меньшее из того, что мы можем и обязаны для них (мирных жителей сектора Газа и Израиля - прим. ТАСС) сделать. К сожалению, из-за позиции западных делегаций Совет Безопасности ООН не смог принять никакого решения, но в ГА ООН голос объединенного арабского мира и всех здравомыслящих членов международного сообщества возобладал", - добавил Небензя. По его словам, теперь стороны конфликта должны прислушаться к резолюции и прекратить насилие.

ГА ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию, и внесена на рассмотрение Иорданией. За документ проголосовали 120 стран, 14 высказались против, 45 воздержались. Предложенная Канадой поправка с осуждением движения ХАМАС не набрала достаточного количества голосов.

Документ состоит из 14 пунктов. Первый из них содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Помимо этого, в тексте есть требования о соблюдении всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, а также призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава.