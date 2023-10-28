Постпредство России при ООН показало обломки используемых Киевом западных боеприпасов

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что два из них принадлежали реактивным системам залпового огня HIMARS, еще один - ракете Storm Shadow

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский продемонстрировал обломки западных боеприпасов, которые использует Украина для нанесения ударов по гражданским объектам.

"То, что я вам сейчас показал - это вещественные доказательства того, как поставляемые Западом вооружения активно используются украинцами для нападений на объекты гражданской инфраструктуры", - отметил дипломат на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном обсуждению ситуации на Украине.

"В моих руках сейчас находятся обломки от нескольких боеприпасов. Один из них извлечен с места ракетного удара из РСЗО HIMARS по администрации Херсонской области <...>. Второй обломок - с места обстрела <...> франко-британскими ракетами Storm Shadow <...>. Еще один осколок от HIMARS в моих руках подобран после обстрела Ворошиловского и Куйбышевского района Донецка", - сказал Полянский.

"Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью. Мои британские коллеги, посмотрите. Вы хотите, чтобы люди не рассказывали об этом", - заключил он.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация на Украине давно была бы мирно урегулирована, если бы США и их союзники перестали накачивать Киев вооружениями.