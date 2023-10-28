Небензя заявил, что резолюция ГА ООН должна привести к перемирию на Ближнем Востоке

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций отметил, что "обе стороны обязаны" прислушаться к решению Генеральной Ассамблеи ООН

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Принятие резолюции по палестино-израильскому конфликту в Генеральной Ассамблее ООН должно привести к установлению перемирия и прекращению насилия. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя по итогам голосования.

"Обе стороны обязаны к нему [решению ГА ООН] прислушаться. Прежде всего это касается немедленного перемирия, которое должно привести к прекращению насилия. Это особенно важно в свете поступающей информации о начале наземных военных действий в секторе Газа", - сказал он.

Ранее ГА ООН приняла разработанную группой арабских государств и представленную Иорданией резолюцию по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовали 120 стран, 14 высказались против, 45 воздержались. Предложенная Канадой поправка с осуждением ХАМАС не набрала достаточного количества голосов.

Документ состоит из 14 пунктов. Первый из них содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Помимо этого, в тексте есть требования о соблюдении всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, а также призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава.