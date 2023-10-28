Косачев прокомментировал принятие ООН резолюции по Ближнему Востоку

Голосование в Организации Объединенных Наций показало, что "совесть в мировой политике пока не списана в архив окончательно", заявил вице-спикер Совфеда

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Голосование в ООН в ночь на субботу по резолюции о перемирии в Газе показало, что совесть в мировой политике пока не списана в архив окончательно. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Голосование в ООН сегодня ночью, разделившее мир по совершенно неожиданным линиям, скорее эмоциональное, нежели чем политическое. Оказывается, в мире еще достаточно места для искренних реакций, пусть и самых разных. Совесть в мировой политике пока не списана в архив окончательно, как казалось еще недавно", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

ГА ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке нескольких других государств, включая Россию, и внесена на рассмотрение Иорданией.