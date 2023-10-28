28 октября, 07:56,
обновлено 28 октября, 08:52

Лавров: РФ сделает все, чтобы Центральная Азия не страдала от стран с "нечистыми" планами

Глава МИД России добавил, что "никто не запрещает выбирать партнеров"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россия будет делать все, чтобы Центральная Азия не пострадала от действий стран с "не совсем чистыми" намерениями. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству БелТА.

"Никто не запрещает выбирать партнеров, но когда внерегиональные страны сюда приходят с не совсем чистыми и чистоплотными намерениями, конечно, мы на это обращаем внимание и будем делать все, чтобы Центральная Азия не пострадала от таких замыслов", - заявил Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы Центральная Азия не превратилась в плацдарм для создания угроз России, как ранее это произошло с Украиной.  

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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