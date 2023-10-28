28 октября, 08:19,
обновлено 28 октября, 08:32
Палестино-израильский конфликт

Лавров считает, что неурегулированность по Палестине подпитывает экстремизм в регионе

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что с каждым историческим периодом создание Палестинского государства "становилось все более призрачным"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Неурегулированность вопроса создания Палестинского государства создает наиболее серьезный фактор подпитки экстремизма на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству БелТА.

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"Нельзя не признать в историческом плане, что неурегулированность вопроса с созданием Палестинского государства является, на мой взгляд, наиболее серьезным из факторов, которые используются для того, чтобы подпитывать экстремизм и терроризм в этом регионе", - указал глава дипведомства.

Лавров подчеркнул, что с каждым историческим периодом создание Палестинского государства "становилось все более призрачным". "Территория, которая была отведена палестинцам во время создания Израиля, последовательно несколько раз урезалась просто по факту действиями на земле", - напомнил он. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПалестино-израильский конфликт
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