Лавров считает, что неурегулированность по Палестине подпитывает экстремизм в регионе

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что с каждым историческим периодом создание Палестинского государства "становилось все более призрачным"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Неурегулированность вопроса создания Палестинского государства создает наиболее серьезный фактор подпитки экстремизма на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству БелТА.

"Нельзя не признать в историческом плане, что неурегулированность вопроса с созданием Палестинского государства является, на мой взгляд, наиболее серьезным из факторов, которые используются для того, чтобы подпитывать экстремизм и терроризм в этом регионе", - указал глава дипведомства.

Лавров подчеркнул, что с каждым историческим периодом создание Палестинского государства "становилось все более призрачным". "Территория, которая была отведена палестинцам во время создания Израиля, последовательно несколько раз урезалась просто по факту действиями на земле", - напомнил он.