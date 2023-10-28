Лавров: события на Ближнем Востоке заставили Запад думать, как быть с безопасностью

По словам главы МИД РФ, США всегда заявляли, что их национальная безопасность напрямую зависит от ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Эскалация палестино-израильского конфликта заставила Запад задуматься о вопросах безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству БелТА.

"Когда вдруг разразился конфликт на Ближнем Востоке, когда было совершено абсолютно неприемлемое террористическое нападение на Израиль и когда Израиль, не вполне руководствуясь нормами международного гуманитарного права, ответил и публично объявил, что его ответ будет беспощадным, что они будут уничтожать ХАМАС, это послало Западу сигнал о том, что надо думать, как быть не только на Украине, где они хотят нанести стратегическое поражение России на поле боя, а как вообще обеспечивать интересы безопасности", - отметил он.

По словам Лаврова, США всегда заявляли и продолжают заявлять, что их национальная безопасность напрямую зависит от ситуации на Ближнем Востоке. "Раз это так, то давно надо было стимулировать те самые переговоры, о которых мы говорим и которые должны привести к созданию палестинского государства в соответствии с решениями ООН", - отметил министр.