Лавров: эгоизм Запада привел к тому, что терпение России лопнуло

Глава МИД РФ добавил, что Запад продвигал свои эгоистичные интересы в отношении Украины

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Эгоистичная линия Запада в области обеспечения европейской безопасности привела к тому, что терпение России лопнуло, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству БелТА, комментируя ситуацию на Украине.

"Мы терпели долгие годы, предлагали дважды - в 2010-м и 2021-м - заключить юридически обязывающие соглашения о том, что никто не будет расширять военные блоки, а будет обеспечиваться безопасность другими путями. В том числе в отношении Украины. [Страны Запада] категорически отказались даже всерьез с нами разговаривать", - отметил министр. "И вот эта эгоистичная линия, она, конечно же, не могла не привести в конечном итоге к тому, что у нас терпение лопнуло", - указал он.

Лавров пояснил, что Запад продвигал свои эгоистичные интересы в отношении Украины, "превращая ее в инструмент агрессии против России в нарушение всех обязательств, касающихся нерасширения НАТО, касающихся уже в рамках ОБСЕ обеспечения равной и неделимой безопасности, чтобы никто свою безопасность не укреплял за счет других".

"Они покусились на все русское, на нашу историю. Нас обвиняют уже в том, что мы чуть ли не более виновны, чем Гитлер, в развязывании Второй мировой войны, - продолжил глава МИД РФ. - [Покусились] на наш язык, наше образование, наши СМИ, культуру. Разрушают памятники тем, кто создавал и осваивал Одессу и другие города в Новороссии".

При этом Лавров выразил уверенность, что такие действия, "затеянные против России через истребление всего русского на Украине", сами по себе "обречены на провал".