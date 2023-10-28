Слуцкий заявил, что Израиль выбирает путь разрастания конфликта и эскалации

По словам лидера ЛДПР, принятие арабской резолюции на спецсессии Генассамблеи ООН с призывом к немедленному перемирию в секторе Газа стало результатом "консолидации сил глобального большинства"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Израиль выбирает путь к эскалации и разрастанию конфликта. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя принятие арабской резолюции на спецсессии Генассамблеи ООН с призывом к немедленному перемирию в секторе Газа.

По словам Слуцкого, принятие резолюции стало результатом "консолидации сил глобального большинства".

"Исходя из позиции "ложной исключительности", Израиль (с оглядкой на Вашингтон) не только отвергает решение Генассамблеи, но и ставит под сомнение легитимность ООН <…>. Израиль выбирает опасный путь к эскалации и разрастанию конфликта", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ночью ЦАХАЛ нанес массированные удары по 150 целям в секторе Газа. "Продолжают гибнуть мирные граждане, женщины, дети. Гуманитарная катастрофа на Ближнем Востоке усугубляется. Россия, осуждая терроризм, категорически не согласна с неизбирательным применением силы", - считает глава комитета.

Он призвал выполнить решения ООН и сесть за стол переговоров. "Войну нужно заканчивать", - резюмировал Слуцкий.

ГА ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию, и внесена на рассмотрение Иорданией. За документ проголосовали 120 стран, 14 высказались против, 45 воздержались. Предложенная Канадой поправка с осуждением движения ХАМАС не набрала достаточного количества голосов.