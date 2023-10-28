Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с аварией на угольной шахте

ЧП на шахте в Казахстане

Президент России попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарт Токаеву в связи с аварией на угольной шахте в Карагандинской области, в результате которой погибли работники шахты.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области", - говорится в телеграмме.

Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Надеемся на спасение шахтеров, остающихся под землей", - отметил он.

На момент аварии в шахте имени Костенко находились 252 человека, погибли около 30 рабочих, за медицинской помощью обратились 18. Продолжаются поиски почти 20 человек.

Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "Арселормиттал Темиртау", которая является собственником шахты.