На площадке Совбеза РФ 30 октября обсудят Концепцию безопасности Союзного государства

Замсекретаря СБ Алексей Шевцов говорил, что новая концепция сформирует базовые основы обеспечения безопасности Союзного государства и создаст условия для его поступательного развития

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Представители России и Белоруссии в понедельник обсудят проект Концепции безопасности Союзного государства в Москве, на площадке Совета безопасности РФ.

"Документ будет обсуждаться в Москве", - сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата российского Совбеза.

Резолюция "О разработке Концепции безопасности Союзного государства" была подписана по итогам состоявшегося 6 апреля в Кремле заседания Высшего госсовета Союзного государства. На той встрече президент России Владимир Путин заявил, что в документе должны быть сформулированы основополагающие задачи взаимодействия Москвы и Минска в свете растущей напряженности на внешних границах двух стран и развязанной против них санкционной и информационной войны. Подготовка концепции поручена аппарату Совета безопасности РФ и государственному секретариату Совета безопасности Белоруссии. Ожидается, что этот документ будет представлен Высшему госсовету в 2024 году.

Выступая накануне в Минске, замсекретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов говорил, что новая концепция сформирует базовые основы обеспечения безопасности Союзного государства и создаст условия для его поступательного развития. По его словам, в документе будет учтен имеющийся у Москвы и Минска опыт борьбы с попытками "внешних и внутренних деструктивных сил по развалу Союзного государства, а также разрушению традиционных связей между братскими народами". Шевцов также сообщал ТАСС, что в понедельник ожидаются консультации между Россией и Белоруссией по этой теме.