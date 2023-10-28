Россия призвала все правительства осудить атаки Киева на Курскую АЭС

Инцидент доказывает, что для властей Украины не существует ограничений, вплоть до ядерного терроризма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Атака Киева на Курскую АЭС тремя беспилотниками доказывает, что для властей Украины не существует ограничений, вплоть до ядерного терроризма. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Вечером 26 октября Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами. Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции", - отметила Захарова, добавив, что, по предварительным данным, в использовавшихся для атаки БПЛА применялись компоненты, поставленные странами Запада.

"Произошедшее доказывает, что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма", - подчеркнула она.

Захарова в этой связи указала, что Киев не мог не осознавать, что "последствием налета БПЛА могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран". "Иных задач при атаке атомной электростанции - сугубо мирного инфраструктурного объекта - изначально не ставилось", - добавила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что киевский режим, осуществив бомбардировку АЭС, "поставил себя в один ряд с самыми одиозными террористическими организациями". "Особую тревогу вызывает тот факт, что это преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно, и по прямому указанию его западных кураторов", - констатировала она.

"Призываем все правительства выступить с решительным осуждением варварских действий Киева, которые чрезвычайно опасны и могут привести к непоправимым последствиям. Профильные международные организации, экологические НПО и гражданское общество также должны дать соответствующую оценку этому акту терроризма", - заключила Захарова.

О работе АЭС после атаки Киева

Ранее в пресс-службе Курской атомной электростанции сообщили, что АЭС работает в штатном режиме после того, как накануне была пресечена атака трех украинских беспилотников на станцию. Пострадавших и разрушений нет.