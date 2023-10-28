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обновлено 28 октября, 12:30
Военная операция на Украине

Россия призвала все правительства осудить атаки Киева на Курскую АЭС

Курская АЭС. Иван Гущин/ ТАСС
Курская АЭС
© Иван Гущин/ ТАСС

Инцидент доказывает, что для властей Украины не существует ограничений, вплоть до ядерного терроризма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Атака Киева на Курскую АЭС тремя беспилотниками доказывает, что для властей Украины не существует ограничений, вплоть до ядерного терроризма. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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"Вечером 26 октября Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами. Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции", - отметила Захарова, добавив, что, по предварительным данным, в использовавшихся для атаки БПЛА применялись компоненты, поставленные странами Запада.

"Произошедшее доказывает, что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма", - подчеркнула она.

Захарова в этой связи указала, что Киев не мог не осознавать, что "последствием налета БПЛА могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран". "Иных задач при атаке атомной электростанции - сугубо мирного инфраструктурного объекта - изначально не ставилось", - добавила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что киевский режим, осуществив бомбардировку АЭС, "поставил себя в один ряд с самыми одиозными террористическими организациями". "Особую тревогу вызывает тот факт, что это преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно, и по прямому указанию его западных кураторов", - констатировала она.

"Призываем все правительства выступить с решительным осуждением варварских действий Киева, которые чрезвычайно опасны и могут привести к непоправимым последствиям. Профильные международные организации, экологические НПО и гражданское общество также должны дать соответствующую оценку этому акту терроризма", - заключила Захарова.

О работе АЭС после атаки Киева

Ранее в пресс-службе Курской атомной электростанции сообщили, что АЭС работает в штатном режиме после того, как накануне была пресечена атака трех украинских беспилотников на станцию. Пострадавших и разрушений нет. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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