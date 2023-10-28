В МИД РФ сообщили, что Израиль приступил к наземной операции в Газе

Как отметили в ведомстве, Россия вносит вклад в достижение мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, задействовав в том числе посреднические функции

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации с началом в субботу наземной операции Израиля в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации. 28 октября Израиль приступил к проведению наземной военной операции в секторе Газа. Мы неоднократно предупреждали об опасных последствиях такого шага, который негативно повлияет на все стороны конфликта и приведет к резкой деградации гумобстановки, что дополнительно усугубит положение гражданского населения в Газе", - отметили в дипведомстве.

Там добавили, что Россия вносит вклад в достижение мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, задействовав в том числе посреднические функции. "Россия, поддерживающая контакты со всеми заинтересованными сторонами, вносит свой вклад в достижение мирных развязок конфликта, задействовав в том числе посреднические функции", - подчеркнули в дипведомстве.

Как отметили в министерстве, Россия предостерегает внешних игроков от авантюрных решений по разжиганию очередной большой войны на Ближнем Востоке. "Предостерегаем от авантюрных решений тех внешних игроков, которые испытывают искушение разжечь очередную большую войну на Ближнем Востоке и обернуть вспять позитивную эволюцию этого стратегически важного региона, характеризующуюся поэтапным оздоровлением межгосударственных отношений", - указали в министерстве.

В МИД РФ добавили, что Москва призывает к коллективной консолидации по перезапуску переговорного процесса между сторонами палестино-израильского конфликта с целью реализации формулы "двух государств". "Призываем к консолидации коллективных шагов, направленных на перезапуск полноценного переговорного процесса между израильтянами и палестинцами с целью реализации одобренной в ООН формулы "двух государств", - указали в министерстве. - На ее основе должно быть создано независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующее в мире и безопасности с Израилем".