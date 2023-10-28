28 октября, 13:47,
обновлено 28 октября, 14:00

Лавров и Байрамов выступили за наращивание усилий по нормализации отношений Баку и Еревана

Главы МИД РФ и Азербайджана также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов подтвердили в телефонном разговоре необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Баку и Ереваном. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг., включающих подготовку мирного договора, разблокирование транспортных коммуникаций и делимитацию армяно-азербайджанской границы", - указали в министерстве.

Как отметили в МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудили также актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня. 

Теги:
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссия
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