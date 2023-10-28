28 октября, 16:35,
обновлено 28 октября, 16:56
Палестино-израильский конфликт

Богданов сообщил об обещании ХАМАС освободить находящихся в заложниках восемь россиян

Александр Щербак/ ТАСС
© Александр Щербак/ ТАСС

Как уточнил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, на встрече в Москве движению передали список

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Представители движения ХАМАС пообещали откликнуться на просьбу России освободить находящихся в заложниках восемь россиян. Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

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"Мы передали на встрече в Москве список, в нем значится восемь человек - это российские граждане, которые находятся в заложниках. Нам пообещали откликнуться, посодействовать, найти их и принять все меры для освобождения россиян", - сказал он.

Ранее представители палестинского движения ХАМАС посетили с визитом Москву, где встретились с Богдановым. Российская сторона, в частности, обсудила на встрече освобождение заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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