Путин уверен, что Россия и Турция будут развивать отношения по всем направлениям

Президент РФ поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Республики

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики. Российский лидер выразил уверенность, что сотрудничество Москвы и Анкары будет и далее только развиваться.

"Уверен, что мы будем и впредь последовательно наращивать весь комплекс двусторонних связей на благо наших дружественных народов, в интересах построения более справедливого и демократического миропорядка. Искренне желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам - счастья и процветания", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Российско-турецкие отношения развиваются в духе дружбы и добрососедства - это в полной мере подтвердила наша недавняя встреча в Сочи", - отметил президент. Хорошую отдачу дает сотрудничество на самых различных направлениях, планомерно реализуются крупные совместные проекты, добавил он. Москва и Анкара успешно координируют усилия в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня, подчеркнул российский лидер.

Путин указал, что за прошедший век Турция преодолела немало испытаний и добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях, поэтому по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене.

29 октября 1923 года Великое национальное собрание объявило о создании Турецкой Республики со столицей в Анкаре. СССР стал первой страной, которая признала независимость Турции.