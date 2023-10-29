Володин не исключил симметричного ответа в случае воровства ЕС замороженных средств РФ

По словам председателя Госдумы, рост экономики в еврозоне уменьшился почти в пять раз по сравнению с 2022 годом

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Симметричный ответ может последовать от РФ в случае воровства Европой замороженных средств России. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стремящихся удержаться на своих местах и исходя из плохого финансового положения своих государств, к которому они привели, вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счет них продолжить милитаризацию Киева. Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа", - отметил он.

По словам Володина, в этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, "чем наши замороженные на территории Европы средства".

"Более €85 млрд потратил Евросоюз на поддержку киевского преступного режима с 2022 года. Это дорого обошлось обычным европейцам: высокий рост цен, экономика в рецессии, промышленность в упадке. За последние несколько лет ситуация в Европе сильно ухудшилась. Индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны опустился до самого низкого значения, которое наблюдалось ранее только во время пандемии коронавирусной инфекции", - добавил председатель Госдумы.

Он отметил, что рост экономики в еврозоне уменьшился почти в пять раз по сравнению с 2022 годом, а Германия теряет 0,5% ВВП, уходя в минус. "Как итог: на смену политикам, выступающим за войну до последнего украинца, приходят те, кого в первую очередь волнуют внутренние проблемы", - указал Володин, напомнив, что на последнем саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС не смогли согласовать финансирование киевского режима в размере €50 млрд.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита ЕС заявила, что комиссия скоро представит предложения, как использовать доходы от €211 млрд замороженных активов РФ для финансирования Украины.