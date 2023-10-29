29 октября, 12:03

СМИ: Путин на неделе планирует международные контакты и встречу с Общественной палатой

Также в графике президента есть оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин"

ТАСС, 29 октября. Президент России Владимир Путин на следующей неделе может пообщаться с зарубежными коллегами, анонсировали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

У него ожидается и несколько других мероприятий. Так, в День народного единства (4 ноября) глава государства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

Также в ближайшие дни у Путина запланирована встреча с новым составом Общественной палаты - он был сформирован несколько месяцев назад. В графике есть и оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Пресс-служба президента РФ пока официально не объявляла о его графике на следующую неделю. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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