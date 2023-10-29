В Совете по внешней и оборонной политике заявили, что РФ и КНР вместе превосходят Запад

Как отметил почетный председатель президиума Совета Сергей Караганов, военные контакты между двумя странами постоянно углубляются

ПЕКИН, 29 октября. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Партнерство России и Китая по совокупной мощи во многих отношениях превосходит альянсы коллективного Запада, по мере развития этого взаимодействия ситуация все больше будет меняться в пользу мирового большинства. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, принимающий участие в дискуссиях 10-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.

"Западные страны прекрасно понимают, что Россия и Китай окончательно покончат с их пятисотлетним доминированием в мире. На протяжении 500 лет они могли высасывать кровь и деньги со всего мира, - сказал Караганов, - Уже сейчас совокупная мощь РФ и КНР во многих отношениях превосходит мощь Запада". По его словам, при сохранении нынешних темпов развития отношений Москвы и Пекина "совершенно очевидно, что ситуация будет еще больше меняться в пользу мирового большинства, а не Запада".

Он отметил, что военные контакты между Россией и Китаем постоянно углубляются. "У нас де-факто, но ни в коем случае не де-юре, стратегический союз. Во многих отношениях это больше, чем союз", - указал эксперт. "Мы специально и сознательно не идем на заключение формального союза, а поддерживаем друг друга с тыла, именно потому, чтобы не оказаться втянутым в конфликт, который ведет другая страна", - разъяснил он.

По словам Караганова, США не заинтересованы в мире в Евразии, а напротив хотели бы видеть материк "разделенным и воюющим". "Поэтому чем дальше США от нас, тем лучше", - сказал он. При этом Караганов указал, что США должны оставаться "одним из мощнейших мировых игроков, балансиром мировой системы". "Без них тоже будет плохо", - сказал он.

Караганов, заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", приглашен на Сяншаньский форум для участия в дискуссиях по вопросам глобальной и региональной безопасности. Совет по внешней и оборонной политике, в президиуме которого председательствует Караганов, - это неправительственное общественное объединение, основанное 25 февраля 1992 года. В состав авторитетного форума входят политики, дипломаты, предприниматели, ученые и журналисты. Задачей организации является содействие выработке и реализации стратегических концепций развития России, ее внешней и оборонной политики.

О форуме

10-й Сяншаньский форум по безопасности открылся в воскресенье. Он пройдет до 31 октября. Помимо академиков и дипломатов, в нем примут участие официальные делегации из более чем 90 стран, включая Великобританию, Иран, Россию, Саудовскую Аравию и США. Примерно треть делегаций будет представлена на уровне министров обороны и начальников генеральных штабов.

Главная тема мероприятия - "Общая безопасность, устойчивый мир". Участники форума обменяются мнениями по глобальной и региональной безопасности, особое внимание уделят Азии, Ближнему Востоку и Европе. Кроме того, они обсудят вопросы, связанные с искусственным интеллектом и ядерными рисками.