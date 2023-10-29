Медведев заявил, что Европа стала настоящим врагом России

Как считает зампред Совета безопасности РФ, ЕС больше не может самостоятельно действовать не только на международной арене, но и даже в самой Европе

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Европа не просто потеряла Россию как стратегического партнера, но и стала настоящим врагом Москвы, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Говоря о былом статусе России как "предсказуемого партнера Европы", он заметил: "Мы теперь даже не соседи, а настоящие враги". "И теперь ЕС бредит о полной непредсказуемости России, строит безумные конспирологические теории, тратит астрономические суммы на поддержание своей безопасности. Евросоюз потерял Россию как долгосрочного стратегического партнера. Нас это не радует, но это факт", - констатировал политик. Запись он оставил на своей странице в сети "ВКонтакте".

Тяжелые времена для ЕС

Зампред СБ РФ также заявил, что энергетическое сотрудничество Европы с Россией испорчено или заморожено очень надолго, для ЕС наступили тяжелые времена.

"Европа кроваво и без анестезии кастрировала себя, отказавшись от энергетического сотрудничества с нашей страной. Оно испорчено или заморожено очень надолго. Зато теперь Америка, потирая руки, поставляет Европе свой СПГ втридорога", - указал он.

Как следствие, продолжил Медведев, экономики крупнейших европейских стран, которые долгие годы были локомотивом Евросоюза, продемонстрировали существенное падение и "будут отрастать (если будут) очень медленно". "А для более слабых стран Западной Европы это дрянная перспектива. Тяжелые времена наступили надолго", - заметил он.

Зампред российского Совбеза обратил внимание, что Еврокомиссия ухудшила прогноз роста экономики еврозоны в 2023 году до 0,8% с ранее ожидавшихся 1,1%. "Инфляция во многих странах ЕС по-прежнему зашкаливает. Продукты питания резко дорожают и будут дорожать дальше", - обрисовал он перспективы.

Медведев предложил задуматься и о других аспектах бытового благополучия европейцев. Жителям ЕС никто не даст гарантии, что очередная зима не станет слишком холодной, отметил он.

"А значит, рост тарифов на тепло и все остальное продолжится. И здесь не поможет никакой американский СПГ, который продают в Европе втридорога. Произошел окончательный отказ ценовой политики, которая обеспечивала европейцам сытую жизнь еще пару лет назад. Эти времена безвозвратно ушли. Пусть утешают себя тем, что они навсегда преодолели зависимость от энергии из ненавистной России", - резюмировал политик.

Геополитическая автономия

По мнению Медведева, Евросоюз утратил геополитическую автономию не только на международной арене, но и даже на своем континенте.

"Что бы ни говорили европейские лидеры, Евросоюз де-факто теперь не может самостоятельно действовать не только на международной арене, но и даже на европейском поле. Практически все страны ЕС встали навытяжку перед США с Британией и послушно начали выполнять их указания по поддержке нацистского киевского режима. А теперь и вообще любые указания", - констатировал он, оценивая ЕС с точки зрения "относительной геополитической автономии".

Как отметил Медведев, мечты о Европейском союзе как об одном из столпов миропорядка исчезли как дым - ЕС "растратил свой международный авторитет посредника в любом конфликте". И сегодня Европа безропотно выполняет любой каприз, озвучиваемый ей из-за океана, указал политик.

Бюджеты европейских стран

Бюджеты стран Европы, вполне возможно, скоро не выдержат наплыва мигрантов, растущей инфляции вкупе с прочими проблемами и просто "треснут", считает зампред СБ РФ.

Он обратил внимание, что хрупкий миграционный баланс в ЕС "давно уже был перекошен за счет волн переселенцев из Африки и с Ближнего Востока".

"Вкупе с растущей инфляцией государственные бюджеты европейских стран могут окончательно треснуть, что спровоцирует острейшее недовольство местных жителей, которые нутром ощущают крах системы социального обеспечения. И конечно, стычки с мигрантами, которые зачастую получают пособия, превосходящие доходы коренных жителей", - написал политик.

Европейский бизнес

По словам Медведева, европейские компании потеряли миллиарды долларов из-за ухода с российского рынка, и вернуться сюда им будет сложно, если вообще возможно.

"Компании Европы понесли колоссальные безвозвратные убытки, покидая нашу страну. Их ущерб измеряется десятками миллиардов долларов (а с упущенной выгодой - сотнями). Но если финансовые потери им, возможно, когда-то удастся покрыть, то имиджевые и репутационные - едва ли. Вернуться в Россию будет очень трудно, если вообще возможно", - отметил он.

Медведев обратил внимание, что на рынке не бывает пустот, ведь в современном мире даже высокие технологии "с успехом замещаются или просто заимствуются". "Тем более мы постоянно наращиваем собственное производство. И это уникальный шанс создать свои компетенции там, где их не было", - заметил он.