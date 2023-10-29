Медведев заявил, что России нет смысла начинать полноценный конфликт с США

Как считает зампред Совета безопасности РФ, Вашингтону никуда не деться от России, Китая и стран глобального Юга

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Евросоюз, рассорившись с Россией, приблизил свое вырождение: Москва и Вашингтон рано или поздно договорятся, а вот Брюссель свое влияние уже не вернет, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Решив с подачи США стать злейшим врагом нашей страны, Европа вплотную приблизила себя к окончательному дегенеративному вырождению. Великие державы рано или поздно договорятся о том, как будут жить в обозримой перспективе в новых условиях. Вашингтону никуда не деться от России, Китая и стран глобального Юга. Да и нам нет смысла начинать полноценный конфликт с Америкой", - написал он на своей странице в сети "ВКонтакте".

А вот "милой маленькой старушки Европы" скоро не будет, добавил Медведев. "Ее безжалостно ограничил в правах толстомордый заокеанский родственник, которому она безоглядно доверяла. Сначала он цинично обобрал обеспеченную старушку, лишив многих источников существования и отправив к ней миллионы бедных родственников. А скоро просто выставит впавшую в маразм бабку на холодную улицу, безжалостно захлопнув за ней дверь в ее же собственном доме", - описал он перспективы ЕС.

США используют непростую ситуацию в Европе, чтобы запустить у себя реиндустриализацию за чужой счет, заявил зампред Совета безопасности РФ.

"Очередной конфликт в Старом Свете - отличный шанс раскрутить американскую экономику как за счет традиционного ВПК, так и за счет новых высокотехнологичных производств из Европы. Пострадавшие от цен на газ и прочее сырье европейские компании переносят свои операции за океан. США с чужой помощью реиндустриализуются, а сильнейшие европейские страны переживают стагнацию и деиндустриализацию", - обрисовал он происходящее.