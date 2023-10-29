Захарова: РФ задействует все возможности для освобождения удерживаемых в Газе заложников

Как заявила официальный представитель МИД России, в том числе ведется работа на международных площадках

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россия делает все необходимое на всех возможных направлениях для освобождения заложников, захваченных палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Мы делаем все необходимое по всем трекам. Первое - это, конечно, в целом политическая работа на международных площадках, в ООН, для того чтобы пролоббировать главное, а именно: остановку огня, прекращение насилия, глобально - то, что называется деэскалация", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о мерах, принимаемых российским дипведомством по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что на данный момент армия обладает проверенной информацией о 229 похищенных, удерживаемых радикалами в секторе Газа.