Как отметил зампред Совбеза РФ, Евросоюз утратил геополитическую автономию не только на международной арене, но и даже на своем континенте

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Евросоюз утратил геополитическую автономию не только на международной арене, но и даже на своем континенте, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Что бы ни говорили европейские лидеры, Евросоюз де-факто теперь не может самостоятельно действовать не только на международной арене, но и даже на европейском поле. Практически все страны ЕС встали навытяжку перед США с Британией и послушно начали выполнять их указания по поддержке нацистского киевского режима. А теперь и вообще любые указания", - констатировал он, оценивая ЕС с точки зрения "относительной геополитической автономии".

Как отметил Медведев, мечты о Европейском союзе как об одном из столпов миропорядка исчезли как дым - ЕС "растратил свой международный авторитет посредника в любом конфликте". И сегодня Европа безропотно выполняет любой каприз, озвучиваемый ей из-за океана, указал политик. Запись оставлена на его странице в сети "ВКонтакте".