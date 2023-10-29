Главы регионов СКФО призвали не поддаваться на провокации на фоне обострения в Палестине

Главы Дагестана Сергей Меликов, Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и Кабардино-Балкарии Казбек Коков при этом отметили, что события на Ближнем Востоке никого не оставляют равнодушными

МАХАЧКАЛА, 29 октября. /ТАСС/. Руководители регионов Северного Кавказа призвали население республик сохранять спокойствие и не поддаваться на агрессивные призывы на фоне обострения на Ближнем Востоке и ситуации вокруг сектора Газа.

Обращения к жителям опубликованы в официальных Telegram-каналах руководителей регионов.

Главы Дагестана Сергей Меликов, Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и Кабардино-Балкарии Казбек Коков отметили, что события на Ближнем Востоке никого не оставляют равнодушными. Однако руководители республик призвали не поддаваться на провокации.

"Необдуманными поступками вы только усугубляете ситуацию, радуя подонков, желающих в своих целях использовать чувство справедливости, неравнодушное отношение к чужому горю и сплоченность, которые всегда отличали дагестанцев", - написал Меликов и призвал "пресекать любые попытки расколоть" общество.

Рашид Темрезов напомнил о единстве всех народов России, а также том, что "любые попытки разжигания межнациональной розни недопустимы", так что важно "сохранять стабильность, гражданское единство и спокойствие" ради "укрепления межнационального и межконфессионального согласия".

"История нашей страны и нашей республики - это история мудрости, единства и согласия - тех фундаментальных ценностей, которые передали нам наши старшие и которые мы должны сберечь и передать нашим младшим", - подчеркнул Казбек Коков и призвал "сохранять благоразумие, не поддаваться на провокации, не идти на поводу у тех, кто хочет внести смуту и раздор" мирных жителей республики.

Боевики движения ХАМАС в начале октября атаковали территорию Израиля, как они объяснили, в ответ на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Армия обороны Израиля заблокировала сектор Газа и начала наносить удары как по нему, так и по отдельным районам Ливана и Сирии. Масштаб действий Израиля вызвал протесты и возмущения сначала на Ближнем Востоке, а затем среди мусульман по всему миру, в том числе и в РФ.