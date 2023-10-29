29 октября, 13:44

Медведев посочувствовал немцам, ставшим "заложниками идиотизма своих политиков"

Зампред Совбеза РФ также с иронией отреагировал на заинтересованность властей ФРГ в поставках газа из Нигерии

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на заинтересованность властей ФРГ в поставках газа из Нигерии, посоветовав им обратить внимание на Антарктику и посочувствовав жителям Германии.

Он привел слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Нигерия обладает крупнейшими запасами газа в Африке. "Ну, что ж. Это, наверное, поможет Германии. Кстати, по оценкам экспертов в Антарктике ок. 100 трлн кубометров природного газа. Пора обратить внимание и на этот регион", - заметил Медведев.

"А вообще говоря, бедные немцы. Они стали заложниками идиотизма своих политиков", - добавил он. Запись оставлена на странице политика в сети "ВКонтакте". 

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Медведев, Дмитрий АнатольевичГерманияРоссия
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