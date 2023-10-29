Медведев заявил, что в Восточной Европе появляются самостоятельные политики

По словам зампреда Совета безопасности РФ, "они любят свою Родину и своих людей больше, чем токсичные либеральные речи и бабло англосаксов"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Евросоюз остался без политиков мирового уровня - харизматичных и "зубастых", но постепенно самостоятельные лидеры проявляются в Восточной Европе, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Сильные лидеры мирового уровня, которые должны отстаивать интересы своих стран. Их в ЕС просто не осталось. Хотя раньше были: харизматичные, злые, зубастые. Теперь только бесполые макроны, шольцы и прочие урсулки с дудами", - констатировал он.

Однако, добавил Медведев, есть и исключения. "Потихоньку появляются и некоторые самостоятельные политики, причем из стран бывшего Варшавского договора. Они любят свою Родину и своих людей больше, чем токсичные либеральные речи и бабло англосаксов", - указал он. Запись оставлена на странице политика в сети "ВКонтакте".