Медведев назвал 10 факторов деградации Европы

По словам зампреда СБ РФ, среди факторов "былого величия" Европы, которых она лишилась, - относительная геополитическая автономия, сильные лидеры мирового уровня, бытовое благополучие

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перечислил 10 факторов "былого величия" Европы, которых теперь она лишилась.

На своей странице в сети "ВКонтакте" он с иронией обратил внимание на желание властей ФРГ закупать газ в Нигерии и счел это "хорошим поводом напомнить о том, чего больше нет в Европе и чего уже не вернуть".

Медведев пронумеровал и подробно описал девять таких пунктов. Среди них - относительная геополитическая автономия, сильные лидеры мирового уровня, бытовое благополучие, хрупкий миграционный баланс. Также, указал политик, Европа лишилась перспективного российского рынка, дешевых энергоресурсов, "места под солнцем" для своего бизнеса.

Зампред Совбеза обратил внимание, что ЕС пытается "отменить" русскую культуру, а предсказуемого стратегического партнера в лице Москвы Брюссель уже потерял.

Обрисовав все это, он подвел итог еще одним, финальным пунктом. "И последнее. Решив с подачи США стать злейшим врагом нашей страны, Европа вплотную приблизила себя к окончательному дегенеративному вырождению", - предупредил Медведев. "Plaudite, acta est fabula! (с лат. - рукоплещите, комедия окончена)" - подытожил он.