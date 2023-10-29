29 октября, 15:24

Медведев ответил на ироничный пост Маска про "близкое расположение Ирана" к базам США

Зампред Совета безопасности РФ призвал помнить про Россию, которая по такой же логике Запада "опасна для всего мира"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на пост Илона Маска про "угрожающе близкое расположение Ирана" относительно американских военных баз и с иронией призвал помнить про Россию, которая по такой же логике Запада "опасна для всего мира".

Американский бизнесмен разместил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) картинку, гротескно изображающую позицию Вашингтона. Надпись на ней гласит: "Иран хочет войны. Посмотрите, как близко они разместили свою страну к нашим военным базам".

В ответ на что Медведев заметил: "Точно! Но есть же еще и русские, которые угрожают всему миру! Не забывайте!". Запись он разместил на английском языке. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичСШАРоссияМаск, Илон
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