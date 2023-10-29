В МИД РФ сообщили, что украинцы попросили Россию помочь вернуть детей с Запада

По словам директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека внешнеполитического ведомства Григория Лукьянцева, с апреля 2023 года поступило несколько десятков таких обращений

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Десятки украинских семей обратились в постпредство России при ООН за последние полгода и попросили помочь вернуть детей, которых забрали западные службы. Об этом заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

"В постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке с апреля 2023 года обратилось несколько десятков украинских матерей и семей с просьбой оказать им помощь по возвращению детей. Письма продолжают поступать, мы стараемся разобраться в каждом случае", - сказал он в эфире Первого канала.

По словам Лукьянцева, обратившиеся за помощью утверждали, что украинская сторона намекала им на наличие проблем "политического измерения".