Правительство Дагестана перешло на круглосуточный режим работы

В регионе мобилизовали силы всех ведомств

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Правительство Республики Дагестан приступает к работе в круглосуточном режиме, дестабилизация ситуации в регионе допущена не будет. Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на открытии работы оперативного штаба.

"Для правительства Дагестана объявлен круглосуточный режим работы. Силы всех ведомств мобилизованы. Мы всячески сопереживаем жителям Палестины и понимаем чувства наших граждан. Но нельзя распространять панические настроения. Испокон веков дагестанцы - это взвешенные и справедливые люди", - сказал Абдулмуслимов, слова которого приводятся в телеграм-канале правительства региона.

Открывая работу оперативного штаба, он добавил, что дестабилизация ситуации в республике допущена не будет.

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. В правительстве Дагестана сообщали, что ситуация находится под контролем, на месте работают силовые службы. По инциденту в аэропорту создан оперативный штаб, его возглавил руководитель республики Сергей Меликов. Ранее он заявил, что действия собравшихся в аэропорту являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей.