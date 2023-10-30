Госдеп не согласовал поездку дипломатов РФ на открытие монумента Иоанну Кронштадтскому

Церемония состоялась 29 октября

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Госдепартамент США не согласовал поездку российских дипломатов на церемонию открытия монумента святому праведному Иоанну Кронштадтскому в Сан-Диего (штат Калифорния). Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне, распространенном в воскресенье пресс-службой российской дипмиссии.

Как отметили в посольстве РФ, торжественная церемония состоялась 29 октября, богослужение совершил Архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл. "Российские дипломаты хотели принять участие в знаменательном событии, которое способствует сохранению родной культуры, русского языка, традиционных ценностей, а также укреплению единства нашей диаспоры. Тем более что в нынешние непростые времена возможности разделить с соотечественниками подобные радостные моменты представляются нечасто", - отметили в российской дипмиссии.

"Однако Госдепартамент отказал нам в согласовании поездки", - подчеркнули в посольстве РФ. Российские дипломаты поблагодарили "всех, кто участвовал в реализации этой значимой инициативы, цель которой - преумножение объектов культурно-исторического наследия России в Америке".

Два бронзовых образа Иоанна Кронштадтского, созданные Российской национальной творческой мастерской ООО РНТМ "Артпроект" при содействии Фонда "Под Покровом Богородицы", были доставлены в США при поддержке посольства. Один из них установлен в Вашингтоне у Свято-Иоанно-Предтеченского собора.