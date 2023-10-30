Шойгу: круг стран, которые не желают быть втянутыми в повестку Запада, расширяется

Министр обороны РФ отметил, что "образцовая" модель отношений России и Китая становится "все более привлекательной для других"

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Межгосударственные отношения Москвы и Пекина все более привлекательны для других государств, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Модель межгосударственных отношений Москвы и Пекина, по сути, можно назвать образцовой. При этом она становится все более привлекательной для других. Круг наших друзей и единомышленников, не желающих быть втянутыми в навязываемую коллективным Западом конфронтационную повестку, неизменно ширится", - сказал Шойгу, выступая на X Сяншаньском форуме безопасности.

Он отметил, что "форум в Пекине убедительно зарекомендовал себя как авторитетная и востребованная дискуссионная площадка".

"В дружественной и конструктивной атмосфере здесь обсуждаются насущные вопросы региональной и глобальной безопасности, актуальные направления военного сотрудничества", - сказал Шойгу, отметив, что недавно в Пекине с успехом прошел третий форум "Один пояс - один путь".

"Он наглядно показал, что все больше стран выступают за справедливое и устойчивое многополярное мироустройство, основанное на культурно-цивилизационном многообразии, взаимовыгодном сотрудничестве и выверенном балансе интересов членов мирового сообщества. Мы наблюдаем укрепление новых экономических и политических центров, которые готовы отстаивать свой суверенитет, национальные интересы, традиции, культуру и уклад жизни", - подчеркнул министр обороны РФ.

В частности, отметил Шойгу, об этом говорилось в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином на полях мероприятия. "Главы наших государств выразили настрой на всемерное развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, в том числе в военной и военно-технической области. Подчеркнули нацеленность на укрепление практического сотрудничества и тесную координацию на международной арене", - подчеркнул Шойгу.

О форуме

X Сяншаньский форум по безопасности открылся 29 октября. Он пройдет до 31 октября. Помимо академиков и дипломатов, в нем примут участие официальные делегации из более чем 90 стран, включая Великобританию, Иран, Россию, Саудовскую Аравию и США. Примерно треть делегаций будет представлена на уровне министров обороны и начальников генеральных штабов.

Главная тема мероприятия - "Общая безопасность, устойчивый мир". Участники форума обменяются мнениями по глобальной и региональной безопасности, особое внимание уделят Азии, Ближнему Востоку и Европе. Кроме того, они обсудят вопросы, связанные с искусственным интеллектом и ядерными рисками.