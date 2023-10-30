Шойгу заявил, что Запад взял курс на нанесение РФ "стратегического поражения"

По словам министра обороны РФ, Украина выступает лишь "расходным материалом" для достижения этой цели

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Запад использует Украину как таран для нанесения России "стратегического поражения" после того, как Москва приняла контрмеры на экспансию блока НАТО во главе с США на Восток, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на 10-м Сяншаньском форуме по безопасности.

"Пренебрегая законными правами России на обеспечение своей безопасности, Белый дом упорно проводил экспансию управляемого им блока НАТО на Восток. Эти агрессивные шаги вынудили нас принять контрмеры. В ответ Запад открыто взял курс на нанесение России "стратегического поражения" в развязанной против нас гибридной войне. В качестве тарана цинично выбрана Украина, которой отводится роль лишь расходного материала", - сказал Шойгу.

По его словам, США, "полностью подчинив себе страны западного лагеря, сфокусировали их военно-политические ресурсы на задаче любыми методами сохранить ускользающее глобальное доминирование".

"Добиваясь подавляющего геополитического и военно-стратегического превосходства, Вашингтон годами целенаправленно расшатывал и разрушал основы международной безопасности и стратегической стабильности, включая систему соглашений по контролю над вооружениями", - сказал министр обороны РФ. Он добавил, что "современные катаклизмы в международных отношениях напрямую связаны с противодействием отдельных государств неизбежному укреплению многополярного мира, их попытками во что бы то ни стало сохранить собственную гегемонию".

"Страны, которые выступают против западного неоколониального диктата и отстаивают принципы равноправия, полицентричности и неделимости безопасности, подвергаются ожесточенному давлению, вплоть до силового прессинга и попыток политико-экономического удушения", - сказал Шойгу.